Nel nostro Paese, il tema della casa è al centro del dibattito pubblico e politico. In Lombardia, la situazione degli alloggi di edilizia popolare vuoti continua a preoccupare, con 1.462 unità nella provincia di Varese nel 2024. I dati, provenienti da fonti ufficiali e rielaborati dal Pd, evidenziano un problema crescente che richiede interventi immediati. È fondamentale rivedere le politiche abitative per garantire a tutti una casa dignitosa e accessibile.

Sono 1.462 gli alloggi di edilizia popolare vuoti nella provincia di Varese nel 2024. A renderlo noto sono il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti (nella foto) e la segretaria provinciale varesina Alice Bernardoni, che hanno rielaborato i dati degli accessi agli atti presentati dal gruppo Pd in Consiglio regionale in tutte le Aler della Lombardia. I dati sono approssimati per difetto perché la Regione non ha fornito il numero di alloggi sfitti, già destinati alla vendita o alla valorizzazione. Le case vuote nella provincia di Varese da anni aumentano a ritmo costante, nel 2022 gli alloggi Aler sfitti erano 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfitti 1.462 alloggi dell’Aler: "Numeri in costante crescita politica sulla casa da rivedere"

