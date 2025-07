Alice Mariani | io tra Odile e Odette | Danzare il Lago dei Cigni che sfida

Alice Mariani incarna il sogno di ogni ballerina nel ritorno del "Lago dei Cigni" alla Scala, un capolavoro che unisce arte, passione e magia. Con la coreografia di Nureyev/Petipa, scenografie di Ezio Frigerio e costumi di Franca Squarciapino, questa produzione promette emozioni uniche. Il 10 e il 15 luglio, Alice e Navrin Turnbull si uniscono per la prima volta sul palco, regalando al pubblico un appuntamento imperdibile con il balletto più romantico di sempre.

È il sogno di ogni ballerina, la fiaba di ogni bambina. Il "Lago dei cigni" di Cajkovskij ritorna domani alla Scala con la coreografia di NureyevPetipa, scene di Ezio Frigerio, costumi di Franca Squarciapino; sul podio Vello Päh. Il 10 e il 15 luglio Alice Mariani e Navrin Turnbull, per la prima volta insieme, saranno i protagonisti del balletto più romantico della storia. Navrin sarà Siegfried, Alice Odette, principessa trasformata in cigno da un incantesimo, per poi diventare la sua rivale Odile. Un talento assoluto, una musicalità fuori del comune. Alice Mariani, prima ballerina scaligera, essere la protagonista del Lago dei cigni significa ereditare le grandi interpretazioni delle ballerine del passato.