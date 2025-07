Nelle mense ospitiamo ogni giorno centinaia di persone in difficoltà

Nelle mense di Ancona, ogni giorno, accogliamo centinaia di persone in difficoltà, testimoniando la forza della solidarietà. Come sottolinea mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, è tempo di riscoprire l’essenza dell’umanità in una società sempre più disumana. L’evento ‘A cena con il Vescovo’, giunto alla sua IX edizione, rappresenta un gesto concreto di speranza e vicinanza. Un esempio che ci invita a fare la differenza, perché ogni gesto conta.

"In questa società sempre più disumana dobbiamo ritornare ad essere umani". Parola di mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo che l’altra sera ha aperto la IX edizione di ‘A cena con il Vescovo’, il Charity Event pro Caritas. L’evento, organizzato da Lina Scarafaggi, figura di spicco nel volontariato della Regione, in collaborazione con Patrizia Amorosi e Cristina Tilio dell’agenzia di comunicazione Format, si è svolto al Centro Pastorale Diocesano di via del Castellano e ha visto una grande partecipazione di pubblico, oltre 250 persone. Molto sentito e toccante il discorso di mons. Spina: "Ogni giorno ci giungono immagini televisive agghiaccianti dalla Striscia di Gaza, vediamo la fame nel volto delle persone e dei bambini, tutto ciò è disumano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nelle mense ospitiamo ogni giorno centinaia di persone in difficoltà"

