No ai soccorsi ’lumaca’ Ambulanze troppe lente

L’emergenza in Emilia-Romagna scuote le coscienze: le ambulanze, troppo lente e spesso in ritardo, mettono a rischio vite umane. Fausto Gianella, membro di Fd’I, chiede risposte urgenti alla Regione, sottolineando che la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria. È giunto il momento di affrontare questa crisi e garantire interventi efficaci, perché nessuna vita può aspettare.

"Ambulanze in ritardo". Per questo motivo Fausto Gianella (Fd’I) presenta un’interrogazione in Regione: "Servono risposte a questi ritardi, la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità". E ancora: "Siamo di fronte a un quadro inaccettabile – sottolinea Gianella – che mette potenzialmente a rischio la vita delle persone e la Regione Emilia?Romagna, guidata da Michele?De?Pascale, non può più girarsi dall’altra parte". Così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, annuncia la presentazione di un’interrogazione alla Giunta regionale per fare luce sui gravi ritardi nei tempi di intervento del servizio di emergenza 118 nella provincia di Ferrara". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No ai soccorsi ’lumaca’. Ambulanze troppe lente"

