Chiusa la partita del terzo mandato si apre quella degli aspiranti governatori

Con il sipario calato sulla sfida del terzo mandato, si apre ora il palcoscenico delle candidature regionali. Dopo il fallimento della Lega nel provare a modificare la legge, i protagonisti si preparano a contendersi il futuro delle regioni che voteranno questa autunno. La partita è appena iniziata, e le carte sono ancora da scoprire: chi salirà in campo per conquistare il consenso degli elettori?

Dopo lo stop secco all’ennesimo tentativo della Lega di modificare la legge che vieta il terzo mandato consecutivo per i presidenti di Regione è partita ufficialmente la corsa per individuare i candidati governatori nelle regioni che saranno chiamate al voto il prossimo autunno. Le speranze del Carroccio di ricandidare Luca Zaia in Veneto sono quindi . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Chiusa la partita del terzo mandato si apre quella degli aspiranti governatori

In questa notizia si parla di: partita - terzo - mandato - governatori

