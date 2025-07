Corriere dello Sport | Osi ha scelto il Gala

Il mercato del Napoli vive giorni cruciali: Victor Osimhen, tra sogni e realtà, ha scelto il suo prossimo capitolo. Secondo il Corriere dello Sport, la decisione dell’attaccante nigeriano si fa più chiara, con il Galatasaray pronto a sfidare i grandi club europei. La clausola da 75 milioni di euro resta un punto fermo, ma le voci turche portano una nuova speranza. Come andrà a finire questa intricata trattativa? Restate con noi per scoprirlo.

"> Il destino di Victor Osimhen resta uno dei principali snodi del mercato del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tutto ruota intorno alla clausola da 75 milioni di euro fissata da De Laurentiis: un muro che nessuno, finora, è riuscito ad abbattere. La novità? Arriva dalla Turchia. Il Galatasaray ha convinto Osimhen, conquistato dall’affetto della piazza e dalla proposta di un contratto da 16 milioni di euro netti a stagione. Dopo aver detto no all’Arabia Saudita – che aveva messo sul piatto 160 milioni complessivi con l’Al-Hilal, come riporta ancora Corriere dello Sport – il nigeriano ha scelto col cuore e vorrebbe rimanere a Istanbul. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Osi ha scelto il Gala”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - scelto - gala

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - Il Liverpool fa nuovamente parlare di sé con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Milos Kerkez, il talento ungherese che ha conquistato i cuori con le sue recenti prestazioni al Bournemouth.

«Perché tifiamo per Sinner»: #ilcaffedigramellini sul Corriere della Sera di #martedì #10giugno. https://www.corriere.it/caffe-gramellini/25_giugno_10/tifo-sinner-0c1e2c88-1baf-4502-8f8e-1358269b2xlk.shtml?refresh_ce Vai su Facebook

Golden Gala 2025: ecco dove vederlo in tv, il programma e gli orari; Gasperini, commozione e autografi: «Con l'Atalanta siamo stati un modello, a Juric auguro il meglio». De Roon: «Grazie mister, mi hai fatto crescere»; Golden Gala, Chebet e Batocletti show. Per Tamberi uno dei risultati peggiori in carriera.

Corsport: “Calhanoglu, fastidio Inter! No Gala a 35-40, anzi hanno detto ad Hakan di…” - La sensazione è che Calhanoglu stia “cavalcando” la situazione, con l’obiettivo di trascinarla il più a lungo possibile per poi forzare ... Riporta fcinter1908.it

Gala dello sport, Eriksson torna in pubblico: standing ovation e forte commozione - Corriere TV - Dopo l’annuncio del tumore, che gli lascerebbe circa un anno di vita, l’ex allenatore di Roma, Sampdoria e Lazio Sven- Lo riporta video.corriere.it