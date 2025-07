Il primo bilancio | Il caldo non aiuta Ma c’è interesse

Il primo bilancio dei saldi estivi vede luci e ombre: il caldo torrido di inizio stagione, con 35 gradi e un cielo terso, ha influenzato le vendite. Mentre Confcommercio-Ascom Bologna registra una partenza promettente, Confesercenti Bologna è meno ottimista, preoccupata per l’afflusso limitato. Giancarlo Tonelli teme che molti clienti siano rimasti lontani dai negozi, preferendo mare e montagna. Tuttavia, il vero impatto di questa estate incerta si scoprirà nelle prossime settimane.

Una partenza positiva per Confcommercio-Ascom Bologna. Bene ma non benissimo, invece, secondo Confesercenti Bologna. I saldi, quest’anno, sono iniziati con 35 gradi, un cielo limpido (fino al primo pomeriggio, ndr) e di sabato. Proprio quest’ultimo aspetto preoccupa Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio-Ascom Bologna, perché "la mia paura era che molti se ne fossero andati al mare o in montagna", commenta. Invece, il flop sembra scongiurato, per il momento. "Molta gente già nelle scorse settimane ha girato per i negozi. Una sorta di studio in vista degli sconti", afferma Tonelli. Un range di scontistica che va dal 30 al 50 per cento di sconto "questo da modo ai bolognesi di acquistare capi a prezzi super favorevoli", sottolinea Tonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il primo bilancio: "Il caldo non aiuta. Ma c’è interesse"

