Assalto a colpi di machete Dietro l’agguato la droga

Una serie di aggressioni brutali e violente ha segnato gli ultimi giorni nel cuore della città, con un tunisino di 36 anni nel mirino di una spirale di atti criminosi. Tra colpi di machete, sassate e fendenti letali, emerge un quadro inquietante di tensione e minaccia. Ma cosa si cela dietro questa escalation di violenza? La risposta svela un intreccio di rivalità e dinamiche oscure che ancora non smettono di inquietare.

Nei due giorni precedenti, era stato colpito con una sassata in bocca, che gli aveva fatto saltare due denti. Poi aveva subìto un assalto con una katana fuori dal bar Guapo di via Irnerio. Infine, era arrivato l'agguato in Montagnola, finito con un colpo di machete alla mano, anche se il fendente era diretto alla testa. Tre spedizioni punitive, tese a colpire la stessa persona: un tunisino di 36 anni, residente nel Ferrarese, ma habituè della zona, con numerosi precedenti per fatti di spaccio. Tre aggressioni avvenute tra il 19 e 21 giugno scorsi, sempre intorno alle 18, sempre nella stessa zona.