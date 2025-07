Tublatcom respinge attacco informatico | nessun dato rubato servers offline per intervento preventivo

Il giorno 5 luglio 2025, Tublat ha affrontato un tentativo di attacco informatico massivo e articolato, mirato a compromettere i sistemi e rallentare i servizi. Fortunatamente, grazie ai nostri avanzati sistemi di sicurezza e monitoraggio, l’attacco è stato prontamente respinto, senza che alcun dato sia stato compromesso. I server sono stati messi offline temporaneamente per interventi preventivi, garantendo la massima protezione dei vostri dati e la continuità del servizio.

Il giorno 5 luglio 2025, la piattaforma Tublat ha subito un tentativo di intrusione informatica. Si è trattato di un attacco articolato e massivo, presumibilmente orchestrato con l’obiettivo di compromettere i sistemi digitali dell’azienda, rallentarne i servizi e testarne la resistenza infrastrutturale. Grazie ai sofisticati sistemi di monitoraggio e sicurezza attiva integrati nella nostra infrastruttura, il tentativo è stato immediatamente rilevato. Nell’arco di pochi minuti, il fondatore Gianluca Iannotta e il team tecnico hanno attivato un protocollo d’emergenza interno, che ha previsto lo spegnimento volontario e controllato dei servers al fine di preservare l’integritĂ dei dati e proteggere le informazioni degli oltre mille clienti attualmente attivi su Tublat. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tublat.com respinge attacco informatico: nessun dato rubato, servers offline per intervento preventivo

