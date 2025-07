Estate 2025 | Il caro vacanze svuota le spiagge e i portafogli

L’estate 2025 si preannuncia come una sfida per le famiglie italiane, tra aumenti dei prezzi e budget ridotti. Con il 18% che decide di rinunciare alle ferie, le spiagge si svuotano e il sogno di relax si fa sempre più difficile da realizzare. Ma quali sono le soluzioni per riscoprire il piacere delle vacanze senza svuotare il portafoglio? Scopriamolo insieme.

Il 18% degli italiani ha deciso di rinunciare completamente alle vacanze estive

