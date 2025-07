Faith Kipyegon realizza un pirotecnico record del mondo dei 1500 metri ad Eugene!

Faith Kipyegon conquista il cuore degli appassionati con un pirotecnico record del mondo nei 1500 metri ad Eugene, lasciando il pubblico senza fiato. Con una corsa impeccabile, la campionessa keniana ha dimostrato ancora una volta di essere una vera regina delle piste, portando a casa un risultato storico. La sua determinazione e talento sono pronti a scrivere nuove pagine di leggenda nello sport mondiale. Le lepri hanno svolto il loro lavoro (su tutte la statunitense Sage Hurta-Klecker), le ...

Faith Kipyegon si era presentata a Eugene (USA) con un chiaro obiettivo: migliorare il già suo record del mondo dei 1500 metri. La fuoriclasse keniana non ha deluso le aspettative nella gara conclusiva della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, e ha tuonato un imperiale 3:48.68 sulla velocissima pista dell’Oregon. Le lepri hanno svolto il loro lavoro (su tutte la statunitense Sage Hurta-Klecker), le luci hanno aiutato come sempre affiancando le atlete a bordo pista facendo da riferimento, ma poi la tre volte Campionessa Olimpica della distanza ci ha messo il suo e ha fatto letteralmente saltare il banco con un ultimo giro imperiale corso in un mirabolante 59. 🔗 Leggi su Oasport.it