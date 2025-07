Viaggio sul Grande Fiume Il Po dimezzato in pochi giorni | Secche e isole un pericolo Viene alla luce la nave sepolta

Lungo le sponde del grande Po, un fiume che si staglia tra storia e natura, un’antica nave sepolta riemerge tra le secche e le isole improvvise. La gente del luogo, come Andrea Poggioli, osserva con stupore il ritorno di un mistero sommerso, simbolo di un cambiamento climatico che trasforma il paesaggio. In questa regione affascinante, ogni scoperta racconta storie di tempi passati e di un futuro incerto…

La gente che vive lungo le sponde la chiama Patrizia, sembra una balena spiaggiata. Durante l’anno è sepolta sotto un muro d’acqua. In questi giorni – le temperature cocenti, il Po che cala a vista d’occhio – la nave è emersa. Andrea Poggioli, 50 anni, con una mano regge il timone di una barca a fondo piatto in grado di navigare in pochi centimetri d’acqua. Indica la riva, quei pezzi di legno e ferro. "Si dice che da queste parti, nelle profondità del Po, affondato nel fango del fondale ci sia anche un carrarmato, un mezzo militare. Ho un ecoscandaglio, nei prossimi giorni perlustrerò il fiume per cercarlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it