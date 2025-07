A misura di quartiere Il Comune lancia i patti e dà ascolto ai residenti

Com’è noto, il coinvolgimento dei cittadini è alla base di una comunità forte e coesa. Con i Patti di Quartiere, il Comune di Varese mira a creare un dialogo diretto tra amministrazione e residenti, promuovendo progetti condivisi e interventi concreti nelle diverse zone della città. Grazie a oltre 600mila euro di risorse stanziate, si intende migliorare la qualità della vita di tutti, affinché ogni quartiere possa diventare sempre più vivibile e dinamico.

Il Comune di Varese lancia i patti di quartiere: una serie di accordi tra l’amministrazione e i consigli rionali, con l’obiettivo di mettere in atto interventi condivisi con i cittadini. In totale ammontano ad oltre 600mila euro le risorse stanziate da Palazzo Estense per i progetti che verranno eseguiti nelle varie castellanze. "Grazie a questi accordi – dice il sindaco Davide Galimberti – non solo siamo riusciti a costruire un piano di interventi cucito su misura sulle varie esigenze dei rioni ma abbiamo anche attivato progetti sentiti e pensati dai cittadini stessi. Un modo virtuoso di prendersi cura della città partendo proprio dalle bellissime castellanze varesine". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it