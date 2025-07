Leoni è derby totale tra Inter e Milan! Prevarrà chi avrà una ‘dote’ – TS

Il derby totale tra Inter e Milan si infiamma con il conteso Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006. Entrambi i club sono decisi a strapparlo alla concorrenza, ma il destino lo premierà chi per primo soddisferà le proprie richieste. La corsa è aperta: chi riuscirà ad aggiudicarsi questa promettente stella del calcio italiano? La sfida è lanciata e il futuro di Leoni potrebbe cambiare già nella prossima finestra di mercato.

Giovanni Leoni è conteso da Inter e Milan per la prossima stagione. Tra le due pretendenti all'italiano, la spunterà chi avrà prima soddisfatto una condizione. LA SITUAZIONE – Per Giovanni Leoni è in atto un duello tra Inter e Milan per arrivare al calciatore in questa finestra estiva di mercato. Le due meneghine, che hanno imparato ad apprezzare il classe 2006 sin dalle sue prime apparizioni con la maglia della Sampdoria, sono fermamente convinte di quanto il suo sia un profilo " generazionale ", di quelli che è bene non lasciarsi scappare. Ingaggiando il centrale romeno, infatti, si metterebbe un tassello molto importante nel mosaico della difesa da costruire per il futuro.

