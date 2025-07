Non ci sarà nessuno o quasi ad assistere alla Coppa del Mondo 2026

La possibilità di uno stadio vuoto o quasi alla Coppa del Mondo 2026 desta preoccupazione tra appassionati e organizzatori. Con molte rappresentanze asiatiche e africane, tradizionalmente protagoniste di tifoserie calde e vibranti, potrebbe mancare il colore e l’entusiasmo che rendono unica questa grande manifestazione sportiva. Ma quale sarà il motivo di questa scarsa presenza? Scopriamolo insieme.

Il rischio per la Coppa del Mondo Fifa 2026 è concreto: sugli spalti potrebbe non esserci nessuno, o quasi, ad assistere alle partite. O almeno a quelle delle rappresentanze di numerosi Paesi asiatici o africani che si terranno negli Stati Uniti. E che tanto, nelle passate edizioni, ci hanno abituato ad un tifo sfrenato, rumoroso e colorato. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il motivo è da ricercarsi nell’intensificazione delle misure di controllo dell’immigrazione attuate in queste settimane dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su Notizie.com