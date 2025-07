Il parco del Cardeto torna a vivere Ma c’è una selva da bonificare

Il Parco del Cardeto, simbolo di bellezza e storia per Ancona, sta rinascendo: tra il recupero delle aree più suggestive e nuove iniziative culturali, si prepara a tornare al centro dell’attenzione. Tuttavia, prima di riempire i suoi spazi di vita, è fondamentale affrontare una sfida urgente: bonificare la zona da una selva invadente che ne compromette il fascino. Curare le...

Tra pochi giorni il parco del Cardeto, nella sua parte più suggestiva della zona dei fari, tornerà a essere vissuta con maggior frequenza dai visitatori. Dal punto bar con il trasportino ideato da Alessio Sorasio alla pedana per una serie di eventi culturali montata dall’amministrazione comunale. Ridare slancio a uno dei luoghi del cuore di Ancona è un obiettivo stimolante e difficile allo stesso tempo, ma intanto sarebbe importante curare le vie di accesso dell’enorme parco comunale che presto potrebbe entrare a far parte del Parco del Conero. Come accennato all’inizio, il 9 luglio debutta il nuovo ristoro di Sorasio, tra cibo e somministrazione di bevande con tavolini su una delle viste più straordinarie del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it