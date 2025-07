Mariangela Stagnitti in diretta su Canale Italia | una vita al servizio della comunità italiana in Australia

Oggi, su Canale Italia, ascoltiamo in diretta Mariangela Stagnitti, figura di spicco della comunità italiana in Australia. Con oltre trent’anni di dedizione e il prestigioso riconoscimento di Commendatrice dell’Ordine della Stella d’Italia, la sua storia è un esempio di passione e impegno. Scopriamo insieme come Mariangela abbia contribuito a rafforzare i legami tra Italia e Australia, portando avanti un servizio al cuore della nostra comunità. Resta con noi, perché questa intervista è un tuffo nel nostro orgoglio condiviso.

È in diretta in questo momento su Canale Italia Mariangela Stagnitti, figura storica della comunità italiana in Australia. La Stagnitti tra l'altro ha ricevuto anni addietro l'onorificenza di Commendatrice dell'Ordine della Stella d'Italia, conferitale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un premio arrivato a coronamento di oltre trent'anni di impegno costante e concreto a favore degli italiani in Australia, in particolare nel Queensland e nel Northern Territory. Nata a Brisbane da genitori siciliani, Mariangela Stagnitti è stata a lungo Presidente del Com.It.Es. locale (2000–2021), punto di riferimento per connazionali in cerca di lavoro, casa e integrazione.

