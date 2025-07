L’asse dell’Unione si sposta a destra ma i burocrati provano a galleggiare

L’asse dell’unione si sposta a destra, mentre i burocrati cercano di galleggiare nel passato. Escludendo Madrid e poche altre capitali, la sinistra appare ormai in declino. La dirigenza e il capo della Commissione sembrano restare ancorati alle vecchie strategie, ignorando i segnali di cambiamento. Ma quanto durerà questa resistenza? Continua a leggere, perché il futuro dell’Europa potrebbe essere scritto proprio ora.

Se si esclude Madrid e poche altre Capitali, la sinistra è passata di moda. L'attuale dirigenza e il capo della Commissione dovrebbero prenderne atto. Al momento però preferiscono l'arrocco e le vecchie ricette.

