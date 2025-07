Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer | orari TV percorso e favoriti

Se sei un appassionato di ciclismo, non puoi perderti la seconda tappa del Tour de France 2025, una delle più impegnative e emozionanti. Con partenza da Lauwin-Planque e arrivo a Boulogne-sur-Mer, questa tappa promette sorprese e battaglie epiche. Scopri orari, percorso e favoriti per vivere al massimo ogni istante della gara, che potrai seguire in diretta in chiaro su Rai. Continua a leggere per rimanere aggiornato su tutto quello che devi sapere!

Seconda tappa del Tour de France 2025, la più lunga delle 21 in programma e dedicata alle prime salite: arrivo con una rampa di un chilometro dopo 3 scollinamenti, che potrebbero favorire una mini fuga. Diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

In questo GCN Italia Show parliamo della vittoria dello Swatt Club e del Tour de France 2025: Potremmo arrivare alla 12ª tappa e vedere Pogacar non indossare la maglia gialla? Quali sono le tappe che potrebbero far perdere la maglia gialla a Tadej? https: Vai su X

Il Tour domani: 2^ tappa: Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer La seconda tappa, 209 km, è una grande occasione per vedere già battaglia. Da affrontare le colline dell'Artois e del Boulonnais. L'arrivo è a misura di attaccanti con due strappi brevi ma molt Vai su Facebook

