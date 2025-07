caos nel bar poi botte a medico e infermiera arrestato e subito libero

Un increscioso episodio di violenza scuote Macerata: un giovane di 23 anni, infastidito agli arresti, scoppia in urla al pronto soccorso e aggredisce personale medico e un finanziere. La scena, sfuggita di mano, ha portato all’arresto e immediato rilascio del protagonista. Una situazione che evidenzia quanto possa essere pericoloso il caos urbano quando si trasforma in violenza gratuita. La cronaca ci invita a riflettere sulla gestione della rabbia e sulla sicurezza pubblica.

Infastidisce gli avventori di un bar e quando viene accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale comincia a dare in escandescenze e, fuori controllo, aggredisce un medico e una infermiera del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Poi se la prende pure con un finanziere. Arrestato un 23enne egiziano, operaio edile, residente a Tolentino ma domiciliato a Macerata. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte di venerdì, in centro, per poi concludersi in ospedale. Il ragazzo, che come hanno riferito alcuni testimoni era in stato di alterazione, ha cominciato ad infastidire delle persone che erano in un bar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it