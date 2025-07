Aggressione in via Bonasi Minacce per derubarla nel cortile di casa | Era bloccata in auto

Un episodio di estrema tensione si è verificato in via Bonasi, dove una giovane donna, rientrando dal lavoro, è stata vittima di un'aggressione nel cortile di casa. Minacciata da uno sconosciuto intento a derubarla, ha trovato rifugio nell’auto, ma il dramma si è intensificato con la chiusura improvvisa del cancello automatico alle sue spalle. Entrambi, in una situazione di grande pericolo, si sono trovati coinvolti in un episodio che richiede immediata attenzione.

Stava rientrando dal lavoro e, con la propria auto, è entrata all’interno del cortile privato per poi accedere al proprio appartamento. Nello stesso istante uno sconosciuto si è introdotto a sua volta nel cortile: si è accostato all’auto e ha iniziato ad importunarla, a minacciarla forse per ottenere denaro. La ragazza, terrorizzata, si è chiusa nell’abitacolo ma, nel frattempo, il cancello automatico si è chiuso alle sue spalle. Entrambi, vittima e aggressore sono rimasti ‘intrappolati’ nel cortile. La giovane ha afferrato il telefono per chiedere aiuto e, nel frattempo, il ragazzo - temendo probabilmente l’arrivo delle forze dell’ordine - ha estratto dalle tasche un coltello con il quale ha divelto l’impianto elettrico; la centralina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione in via Bonasi. Minacce per derubarla nel cortile di casa: "Era bloccata in auto"

Il comitato: "È un tossicodipendente, frequenta il vicino Drop in "Risse continue in città, il sindaco ci ascolti: serve il vigile di quartiere".