Kate Middleton e William d’Inghilterra i piani estivi dei futuri sovrani

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono i protagonisti dei piani estivi dei futuri sovrani, rappresentando con charme e eleganza la Monarchia Britannica. Spesso scelti come volti giovani e dynamici per eventi pubblici, si preparano a ricevere importanti ospiti internazionali come il Presidente Macron. Ma nel corso dell’estate 2025, i Principi del Galles hanno in serbo sorprese e impegni che rafforzeranno il loro ruolo di ambasciatori della corona, consolidando il loro crescente protagonismo.

Kate Middleton e William d'Inghilterra sono, a tutti gli effetti, il volto giovane della Monarchia Inglese e, spesso, vengono scelti per rappresentarla al posto del sovrano in diversi eventi pubblici. Così sarà a breve anche per la visita di stato del Presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte, che verranno accolti proprio dai Principi del Galles con una passeggiata in carrozza. Ma nel corso dell'estate 2025 i futuri sovrani troveranno tempo anche per godersi un periodo di vacanza e di relax, insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis e, anche se la coppia reale, non ha svelato come passeranno i mesi estivi, le ultime indiscrezioni svelano che i Principi del Galles vorranno passare molto tempo a contatto con la natura.

