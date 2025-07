Che cos'è la Caring Community di Lodi una rete di supporto per chi vive momenti di crisi e perdita

Scopri come la Caring Community di Lodi, una delle prime in Italia, si impegna a offrire supporto e speranza a chi attraversa momenti di crisi e perdita. Questa rete innovativa di enti, associazioni, scuole e oratori utilizza cure palliative e medicina narrativa per accompagnare le persone nel loro percorso di fragilitĂ . Con il coinvolgimento della presidente Danila Zuffetti, scopri come questa iniziativa sta trasformando il modo di prendersi cura delle emozioni. Continua a leggere.

A Lodi c'è una delle prime Caring Community d’Italia: una rete formata da enti, associazioni, scuole e oratori per aiutare le persone ad affrontare lutti e fragilitĂ con l'utilizzo di cure palliative e della medicina narrativa. La sua presidente, Danila Zuffetti, ha spiegato a Fanpage.it di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caring - community - lodi - rete

? IL 10 GIUGNO A CAVENAGO D'ADDA "CARING COMMUNITY E CURE PALLIATIVE IN FARMACIA": INCONTRO GRATUITO APERTO ALLA CITTADINANZA. Presso la Farmacia Genocchi di Cavenago d’Adda (via E. Conti 18) si terrà alle 10.00 l'incontro co Vai su Facebook

Che cos'è la Caring Community di Lodi, una rete di supporto per chi vive momenti di crisi e perdita.

Che cos’è la Caring Community di Lodi, una rete di supporto per chi vive momenti di crisi e perdita - A Lodi c'è una delle prime Caring Community d’Italia: una rete formata da enti, associazioni, scuole e oratori per aiutare le persone ad affrontare ... Scrive fanpage.it