Il Pd lancia la sfida ad Acquaroli | Ci aspetta una battaglia dura ma con Ricci vinceremo noi

Il Pd si prepara a una sfida decisiva contro Acquaroli, con Angelo Sciapichetti determinato a conquistare le Regionali. La posta in gioco è alta: solo la vittoria può soddisfare appieno il partito. Presentando i sei candidati di Macerata, Sciapichetti sottolinea l'importanza di una lista radicata nel territorio, forte e rappresentativa. È una battaglia intensa, ma con Ricci alla guida, il successo è alla nostra portata.

"Saremo soddisfatti solo vincendo le elezioni". Angelo Sciapichetti, presentando i sei candidati del Pd alle Regionali, è concentrato sul risultato finale. "La sfida – aggiunge – sarà difficile, ma siamo convinti di vincere". Ecco i sei candidati nel collegio di Macerata: Clara Maccari, Lidia Iezzi, Leonardo Catena, Simona Galiè, Andrea Marinelli e Romano Carancini. "È una lista che nasce dal territorio, è forte e rappresentativa con candidati impegnati sul campo come Catena, sindaco di Montecassiano, le consiglieri comunali Iezzi e Galiè (Civitanova e Potenza Picena). Maccari è stata ex assessore provinciale e rappresenterà l'entroterra, poi Marinelli, ex assessore a Recanati, e Carancini, ex sindaco di Macerata".