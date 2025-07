Gioielleria Gambi si chiude Era aperta dal 1918 | Una storia di famiglia

Un capitolo di storia del centro storico di Milano si chiude: la Gioielleria Gambi, in attività dal 1918, chiude le sue porte dopo oltre un secolo di passione e tradizione. La titolare, Raffaella Gambi, ha deciso di ritirarsi, lasciando un segno indelebile nel cuore della città. Un addio che porta con sé ricordi, emozioni e il valore di un’eredità familiare che ha brillato per generazioni. La fine di un’epoca, ma anche un nuovo inizio.

Un altro storico negozio del centro storico chiude: il 12 luglio si concluderà l’avventura della Gioielleria Gambi di via Cavour, attività che esiste dal 1918. La titolare, Raffaella Gambi, ha deciso di ritirarsi, nonostante il legame con questo lavoro, che le ha dato tantissime soddisfazioni, sia sempre stato e rimarrà fortissimo. "Mi dispiace tantissimo - assicura - e non trovo le parole per esprimere i miei sentimenti, ma sono stanca ed è arrivato il momento di chiudere. Ho anche chiesto ai miei nipoti se fossero interessati a rilevare l’attività, ma hanno altre idee". La storia della gioielleria Gambi inizia più di un secolo fa grazie ai nonni di Raffaella, Marino Gambi e Prima Poletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it