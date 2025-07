Meteo le previsioni in Campania per domenica 6 luglio 2025

Se state pianificando una giornata all'aperto in Campania, ecco le previsioni dettagliate per domenica 6 luglio 2025: il sole splenderà intensamente, regalando temperature estive tra i 19°C e i 34°C, con un cielo privo di pioggia e venti moderati che soffieranno da sud-ovest e ovest-sudovest. Un clima ideale per escursioni, gite al mare o momenti di relax all'aperto. Ma attenzione alle eventuali allerte meteo e condizioni di calore intenso che potrebbero influenzare le attività.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 6 luglio 2025. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4401m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4391m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 6 luglio 2025

