Tuttosport – C’entra Vlahovic | i tifosi Juve e il mistero della maglia David E lui carica | Lo sogno

2025-07-05 19:35:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Non è arrivato da molte ore, ma David ha già scaldato i cuori dei tifosi della Juventus, che sperano di trovare un bomber capace di integrarsi bene con la squadra. Dopo l’annata flop di Vlahovic, i bianconeri hanno bisogno di non sbagliare la punta per cercare di colmare il gap con le migliori. La dirigenza della Vecchia Signora ha colto l’attimo ed è riuscita a strappare il canadese alla concorrenza, pagando 12,5 milioni di commissioni per gli agenti, suddivise in tre esercizi. Un colpo che non mette pressione a differenza dei tanti della scorsa stagione a suon di milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com