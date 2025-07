Era a casa della ex Suona il braccialetto | 41enne arrestato

Una sera movimentata a Cesano Maderno: un uomo di 41 anni, sotto sorveglianza elettronica, ha violato il divieto di avvicinarsi all'ex casa, facendo scattare l’allarme. La pattuglia dei carabinieri lo ha fermato davanti all’abitazione, assicurandosi che la legge fosse rispettata. Un episodio che sottolinea quanto sia importante la tutela delle vittime e l’efficacia delle misure restrittive. La legalità, ancora una volta, si conferma fondamentale per la sicurezza di tutti.

Non poteva avvicinarsi alla casa dell’ex moglie e quando il braccialetto elettronico ha inviato l’allarme, davanti all’abitazione ha trovato una pattuglia dei carabinieri che lo ha bloccato. I militari della tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza un 41enne ucraino, residente in città, per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La centrale operativa ha registrato l’attivazione dell’allarme proveniente dal braccialetto elettronico applicato all’uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 500 metri dall’ex moglie, anche lei dotata del medesimo dispositivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Era a casa della ex. Suona il braccialetto: 41enne arrestato

