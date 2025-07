Texas la strage del fiume | nel buio si alzata un’onda di 8 metri che ha travolto un campeggio 50 i morti tra cui 15 bambini

Una tragedia devastante ha colpito il Texas, dove un'ondata improvvisa di 8 metri ha travolto un campeggio, causando almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini, e lasciando 27 persone disperse. Le autorità e i leader mondiali si stringono in solidarietà : Trump definisce l’accaduto “terribile, scioccante”, mentre Mattarella esprime la sua vicinanza al popolo americano. Un dramma che ci ricorda la forza implacabile della natura e l’importanza di unione e solidarietà .

Il provvisorio bilancio delle autoritĂ locali: 27 i dispersi. Trump: «Terribile, scioccante». Mattarella scrive al presidente degli Usa: «Profonda vicinanza al Suo Paese per le vittime ed i dispersi causati dalle alluvioni che hanno colpito il Texas». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Texas, la strage del fiume: nel buio si alzata un’onda di 8 metri che ha travolto un campeggio. 50 i morti tra cui 15 bambini Â

