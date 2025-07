Reggianini tira dritto | Nessun coinvolgimento Non intendo dimettermi A breve la segreteria Pd

Reggianini non lascia, anzi raddoppia. Dopo lo scandalo aMo il segretario provinciale del Partito democratico rompe gli indugi e annuncia che non si dimette. Rilancia con ostentata determinazione la sua azione spiegando che in settimana formerà la segreteria. Reggianini, la vicenda immaginiamo la stia mettendo a dura prova, prima di tutto a livello personale. Come sta? "Sotto il profilo umano sono certamente amareggiato, mentre le speculazioni politiche lasciano il tempo che trovano, e le considero parte dell’inevitabile ’teatrino’ che si è generato intorno a questa vicenda". Lo chiama ’teatrino’, ma anche nel suo partito la riflessione è che possa essere inopportuno rimanere segretario politico dopo quello che è successo in aMo con lei amministratore unico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggianini tira dritto: "Nessun coinvolgimento. Non intendo dimettermi. A breve la segreteria Pd"

