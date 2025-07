Quando gioca Sinner contro Dimitrov a Wimbledon data e orario del prossimo incontro

Preparati a vivere un grande spettacolo di tennis! Lunedì 7 luglio, il nostro talento Jannik Sinner sfida Grigor Dimitrov negli ottavi di finale di Wimbledon, sul campo centrale. Con cinque sfide all’attivo e un passo in più, questa partita promette emozioni intense. Vuoi scoprire orario e dettagli del match? Continua a leggere e non perdere neanche un istante di questa sfida imperdibile!

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov a Wimbledon negli ottavi di finale lunedì 7 luglio, Sinner è favorito contro il bulgaro che ha già battuto in quattro occasioni. Tutto quello che c’è da sapere sul match in programma sul campo centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video - La missione Wimbledon di Jannik Sinner prende il via con energia e determinazione. Tra allenamenti intensi e sfide emozionanti contro campioni come Dimitrov, il giovane talento italiano si prepara ad affrontare il prestigioso Slam inglese.

