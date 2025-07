Pronti al ricorso al Tar contro l’antenna

Il comitato civico si prepara a sfidare il Tar contro l’antenna autorizzata in contrada Castelletta, un progetto nato con molte ombre e ora nel caos, tra proprietà sconosciute e regolamenti da rispettare. La battaglia legale è alle porte, ma la vicenda svela un vero e proprio pasticcio amministrativo che potrebbe cambiare le sorti del territorio e la sicurezza dei cittadini. La questione sta diventando un simbolo di trasparenza e tutela ambientale.

Si sta preparando per strutturare la battaglia davanti al Tar il comitato civico costituitosi contro l’ antenna autorizzata dal Comune in contrada Castelletta, sulle colline di Fontespina. Il progetto è stato presentato a gennaio, ma è ancora al palo perché sono emersi problemi legati allo sconfinamento su un’area della strada di Monte Troiano che non era di proprietà di chi si era accordato con Tim e Vodafone (la Diocesi di Fermo). Un pasticcio nel frattempo sanato, ma i lavori della stazione radio base non sono iniziati. Invece l’attività del comitato non si è fermata. "Stiamo valutando con il nostro legale un ricorso al Tar da finanziare attraverso una raccolta fondi " spiegano, e si muovono forti anche delle trecento firme già raccolte per fermare il traliccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it