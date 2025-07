Ustica 45 anni fa già capimmo Ex pilota pesarese racconta | | Delle manovre militari si sapeva

Quarantacinque anni fa, un tragico incidente si confondeva tra le nebbie dell’oblio e delle voci distorte. La verità, nascosta tra manovre militari e silenzi istituzionali, si rifiutava di emergere sotto la coltre di bugie e mezze verità. Tuttavia, alcuni testimoni e ricordi sopravvivevano, pronti a svelare ciò che altri preferivano ignorare o dimenticare. Perché, in fondo, la verità ha sempre un modo di trovare il suo spazio.

India Hotel 870. Tre parole. E mezzo secondo per dissolversi. Nel mare dell'ignoranza presupposta e indotta al popolo (allora ignaro) nutrito a suon di bocconi paludati di informazione istituzionale. Così, la storia dell'orrenda strage che 45 anni fa seppellì il Dc9 Itavia IH870 e le sue 81 vittime nelle viscere del Tirreno, tra le isole di Ponza e Ustica. Ma in tutta quella marmellata viscida di fake mal veicolate, c'era chi già sapeva. Perché sopra quel mare volava da una vita. Francesco (Franco) Falcioni, pesarese, 82 anni, più di una esistenza passata alla cloche degli aerei, prima militari (otto anni) e poi civili, allora in forze al gruppo Alitalia, ricorda i cosiddetti begli anni in cui il nero fiscale salvava l'Italia ma in cui la sabbia foderava il nero dei misfatti con silenzi imbarazzanti e vittime mute, innocenti e verità sommerse.

