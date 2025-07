Balerdi Juve apertura del Marsiglia al trasferimento! Tutta la verità sul possibile scambio con Weah | ci sono importanti novità

La Juventus si prepara a una svolta nel mercato difensivo, con l'apertura del Marsiglia al possibile scambio di Balerdi con Weah. Novità importanti emergono sulle trattative che potrebbero rivoluzionare le strategie dei bianconeri nelle prossime settimane. La questione è calda e ricca di intrecci: cosa riserverà il futuro di questo affascinante affare? Scopriamolo insieme.

Balerdi Juve, apertura del Marsiglia al trasferimento: tutti i dettagli su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. La Juventus è sempre più attiva sul mercato e uno dei nomi caldi in difesa è Balerdi, il difensore centrale argentino attualmente in forza al Marsiglia. Come riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero sta valutando con attenzione il profilo di Balerdi, che potrebbe essere un rinforzo ideale per il reparto difensivo della Juve. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il Marsiglia potrebbe essere disposto a cedere Balerdi in estate, ma la Juventus dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve, apertura del Marsiglia al trasferimento! Tutta la verità sul possibile scambio con Weah: ci sono importanti novitÃ

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

#Balerdi avrebbe inviato segnali di apertura e di forte gradimento verso un suo trasferimento a Torino. Questa presa di posizione rappresenta lo 'spiraglio' su cui la #Juventus intende lavorare per provare a forzare la mano al #Marsiglia e sbloccare l'opera Vai su Facebook

La #Juve è pronta a insistere su #Balerdi, prima scelta di #Tudor per la difesa, perché dal calciatore sono arrivati segnali di gradimento e apertura. La posizione del #Marsiglia resta rigida: non vuole cederlo. Ma la #Juventus lavora sugli spiragli esistenti. #calc Vai su X

