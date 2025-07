F1 Hamilton e Leclerc chiamati al riscatto a Silverstone Lotta a cinque per vincere con l’incognita pioggia

Il Gran Premio di Silverstone si prepara a regalare emozioni intense, con Hamilton e Leclerc pronti a riscrivere la storia della Formula 1. Tra incognite di pioggia e sfide di campo, si apre una corsa a cinque per il trionfo, con la possibilità che domenica 6 luglio 2025 segni l’atteso riscatto di Lewis Hamilton con la Ferrari o il ritorno vittorioso di Charles Leclerc. La gara promette sorprese: chi si aggiudicherà la vittoria?

Domenica 6 luglio 2025 potrebbe essere il giorno della prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari, oppure del ritorno al successo del compagno di squadra Charles Leclerc. Oggi può essere la giornata giusta per vedere una Rossa trionfare nel Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. Si scrive così perchĂ© la SF-25 è competitiva e lo ha dimostrato in qualifica, seppur trovandosi relegata in terza fila. Sono stati i piloti a mancare, soprattutto il monegasco che generalmente sfrutta al massimo il potenziale della propria auto. Sì, per la Scuderia di Maranello manca sempre un centesimo per fare l’euro, ma prima o poi arriverĂ anche il nichelino mancante. 🔗 Leggi su Oasport.it