Giornata Internazionale del Bacio | i rossetti dell'estate 2025 lasciano il segno

Un’occasione speciale per celebrare i gesti di affetto e passione, con un tocco di stile che non passa inosservato. Il 6 luglio si festeggia la Giornata Internazionale del Bacio, un momento universale per condividere emozioni, mentre l’estate 2025 si prepara a lasciare il segno con i rossetti più audaci e irresistibili. E il Lipstick Day del 29 luglio promette di essere il protagonista assoluto di questa stagione di glamour e seduzione.

Cade il 6 luglio la Giornata Internazionale del Bacio, istituita nel 1990 nel Regno Unito e ben presto diffusasi in tutto il mondo per celebrare il gesto che più di ogni altro parla d’amore e di affetto. Festeggiata anche il 13 aprile (i baci, del resto, non bastano mai) il prossimo 29 luglio sarà di nuovo al centro dell’attenzione con il Lipstick Day, lanciato nel 2016 dall’imprenditrice Huda Kattan negli Stati Uniti e in pochi anni diventato di interesse internazionale. Giornata Internazionale del Bacio: ode al rossetto. Le labbra, insomma, sono le grandi protagoniste di questa stagione, e non è certo un caso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Giornata Internazionale del Bacio: i rossetti dell’estate 2025 lasciano il segno

In questa notizia si parla di: giornata - internazionale - bacio - rossetti

Giornata internazionale dell’infermiere, un incontro sul nuovo Codice deontologico - In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza ospiterà un incontro accreditato ECM sul nuovo Codice Deontologico.

CONVEGNO INTERNAZIONALE TARANTISMO E MEDICINA GALATINA 28 GIUGNO 2025 @follower@fanpiùattiviRadioOkProvincia di LeccePatty CatalanoRegione PugliaDavide... Vai su Facebook

Giornata Internazionale del Bacio: i rossetti dell’estate 2025 lasciano il segno; Giornata internazionale del bacio: la beauty routine per avere labbra perfette (sempre); Il bacio alla sindaca, i messaggi e il monopattino: il comandante sotto processo.

Il 6 luglio è la Giornata Mondiale del Bacio, l’apostrofo dell’amore - Tutto quello che c’è da sapere sul gesto di affetto che fa bene (anche) alla salute ... targatocn.it scrive

6 luglio, dagli Uffizi al mondo: oggi è la giornata del bacio - Da “chu” a “smack” fino ai “baci olfattivi”: curiosità e i diversi significati di questo questo gesto d’affetto che varia in base agli usi e costumi dei vari Paesi ... Da lanazione.it