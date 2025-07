Rubati tre quintali e mezzo di pesche Ladri notturni nell’azienda agricola

Un furto insolito e sorprendente ha colpito l'azienda agricola di Alberto Pedini a Montelabbate, dove tre quintali e mezzo di pesche ‘Royal Summer’ sono state sottratte durante la notte. Questi frutti, lasciati sull’albero per perfezionare la maturazione, erano pronti per essere raccolti, ma i ladri notturni hanno rubato il bottino, lasciando l'agricoltore con le mani vuote. Un episodio che scuote la tradizione secolare di questa fertile terra.

Erano state lasciate sull'albero per raggiungere la maturazione perfetta. Ma al momento giusto per la raccolta, l'agricoltore è rimasto a mani vuote. Circa tre quintali e mezzo di pesche di varietà 'Royal summer' sono state rubate l'altro giorno all'interno dei cinque ettari dell'azienda agricola di Alberto Pedini a Montelabbate, la località dell'entroterra dove questo tipo di coltivazione ha un'antica tradizione che risale al 1500 e può vantare un prodotto d'eccellenza riconosciuto dal marchio regionale ' Qualità Marche '. Quando la mattina presto si è recato nel campo per il raccolto, l'agricoltore si è subito accorto di quello che era accaduto.