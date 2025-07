Sport in tv oggi domenica 6 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una domenica all'insegna dello sport: tra Wimbledon, Tour de France, GP di F1 e Europei femminili, il palinsesto di oggi offre emozioni per tutti i gusti. Scopri orari, programmi completi e come seguire tutto in streaming, per non perdere nemmeno un istante di questa giornata ricca di adrenalina e passione sportiva. E tra le star di scena, spiccano gli azzurri Andrea Vavassori e Sara Errani nel doppio misto di Wimbledon, pronti a lasciare il segno.

Domenica 6 luglio ci sarĂ tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il torneo di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, i motori con il GP della Gran Bretagna di F1, il calcio con gli Europei femminili, il nuoto con gli Europei junior, e tanto altro ancora. Nel doppio misto di Wimbledon  gli azzurri Andrea Vavassori e Sara Errani, accreditati della testa di serie numero 3, saranno impegnati contro la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva: il match sarĂ il secondo del programma, che inizierĂ alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - domenica - luglio - programma

Bici e pattini, a Casier una domenica di sport e solidarietà - Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà attende Casier! Dopo il rinvio del 25 aprile, il 18 maggio si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita” a Dosson.

Presentato in Comune il programma degli eventi del mese di luglio: si parte il 5 con la tradizionale Notte Bianca per arrivare alla novitĂ di quest'anno, ovvero la Notte dello Sport in programma domenica 26 luglio. Il calendario completo Vai su Facebook

Wimbledon - Il programma di domenica 6 luglio: ci sono Carlos Alcaraz e Sabalenka. Lo spagnolo e la numero uno del mondo protagonisti sul Centre Court https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/100769/wimbledon-il-programma-di-domenica-6 Vai su X

Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile; GP Gran Bretagna 2025: orari Sky/Now e TV8; F1, orari GP Silverstone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche.

Wimbledon - Il programma di domenica 6 luglio: ci sono Carlos Alcaraz e Sabalenka - Gli organizzatori di Wimbledon hanno diffuso il programma completo delle partite di singolare previste per domenica 6 luglio, che si svolgeranno tra Centre Court, campo 1 e 2. Secondo msn.com

La Cesana-Sestriere ai blocchi di partenza domenica 13 luglio - L’estate 2025 accende ancora una volta i riflettori su uno degli eventi più attesi dell’automobilismo storico europeo: la Cesana- Si legge su tuttosport.com