Un imprenditore ha tentato di sfuggire alle normative ambientali, abbandonando rifiuti in strada e trasformando il parcheggio dell’ex Ovocoltura in una discarica a cielo aperto. Dopo segnalazioni e un accurato sopralluogo, la polizia locale ha scoperto oltre 340 kg di materiali edili nascosti tra i sacchi abbandonati. La vicenda sottolinea come la tutela dell’ambiente sia una responsabilità di tutti e richiede controlli rigorosi.

Aveva abbandonato una grande quantità di rifiuti in via Matteotti, creando una vera e propria discarica a cielo aperto, ma è stato individuato e denunciato dalla polizia locale. Dopo le segnalazioni, è scattato il sopralluogo degli agenti, che hanno trovato ben 16 sacchi contenenti 340 chilogrammi di materiale edile. Gli scarti industriali erano stati lasciati nel parcheggio dell’ex Ovocoltura. A quel punto sono scattati i controlli in comando. Grazie alle immagini video e ai varchi elettronici, che sono stati installati nel corso degli anni nelle aree di ingresso della città, è stato possibile risalire con certezza al veicolo utilizzato per lo scarico illecito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scarica rifiuti in strada: imprenditore incastrato

