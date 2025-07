Movida ’selvaggia’ Tensione tra residenti e gestori dei locali Volano le denunce

L'estate nel centro storico si trasforma in un campo di battaglia tra residenti esasperati e gestori dei locali, con tensioni che sfociano in diffide e denunce. La movida selvaggia continua a infiammare gli animi, alimentando un clima di conflitto che rischia di compromettere la convivenza. Tra proteste rumorose e azioni legali, si fa sempre piĂą urgente trovare soluzioni equilibrate per garantire divertimento e rispetto reciproco.

Movida selvaggia, diffide e denunce: l’estate cala il suo tris. Puntuale, come ogni anno, esplode il braccio di ferro tra residenti e locali del centro storico, ma questa volta l’asticella della tensione si alza decisamente. E’ di alcuni giorni fa un episodio, che questa settimana si è tradotto in due denunce: un residente di via Gallucci, esasperato dalla musica fino a tarda notte e dagli schiamazzi, è sceso a protestare col titolare di un noto locale l’avrebbe inseguito quasi fino dentro casa minacciandolo pesantemente. L’accaduto arriva a una decina di giorni da un incontro – tutto sommato positivo – tra il comitato dei residenti del centro e il sindaco Mezzetti, in cui lo stesso primo cittadino si è dimostrato sensibile al disagio dei cittadini verso la movida notturna che ignora i limiti imposti dalle normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movida ’selvaggia’. Tensione tra residenti e gestori dei locali. Volano le denunce

