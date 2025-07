Dona un albero” ad Agrate. L’appello lanciato dal sindaco della città con dodici parchi.

Sei pronto a lasciare un'impronta duratura nel cuore di Agrate? Con l'iniziativa "Dona un albero", cittadini e associazioni possono contribuire a rendere ancora più verde la città, che vanta ben 12 parchi. Un gesto di cura e amore per il territorio che si trasforma in un segno di speranza e rinascita. Questa è un'opportunità per sentirsi ancora più parte di qualcosa di grande e significativo.

"Dona un albero", adesso cittadini e associazioni possono regalare una pianta ad Agrate, la città con 12 parchi. "È un invito a prendersi cura del territorio – spiega il sindaco Simone Sironi – un gesto spontaneo e del tutto libero pensato per chi decide di lasciare un segno speciale per sempre. Il verde, in ogni caso, continua a crescere e a essere curato con impegno, questa è solo un’occasione in più per chi desidera sentirsi ancora maggiormente parte di questo percorso". Due le modalità previste dal nuovo regolamento: il regalo diretto, o il contributo economico per l’acquisto. "C’è anche la possibilità di scegliere il luogo in cui metterlo a dimora – ancora il primo cittadino – magari c’è qualche posto caro, se si può fare, si farà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it