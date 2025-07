Moog il prossimo sarà un mercoledì da leoni | si riapre

Pronti a rivivere l’atmosfera unica del Moog Slow Bar? Dopo quasi due anni di attesa, il cuore pulsante del centro storico di Ravenna si riaccende mercoledì 9 luglio alle 17, in una location tutta nuova in via Corrado Ricci 8. Un ritorno tanto desiderato, che promette serate indimenticabili e musica di qualità. Le luci si accendono di nuovo: il meglio di Ravenna si prepara a dare il benvenuto a un vero e proprio iconico punto di ritrovo.

Tutto pronto per una delle riaperture più attese nel centro storico di Ravenna. Dopo quasi due anni, mercoledì 9 luglio dalle 17, si riaccendono le luci del Moog Slow Bar nella nuova sede di via Corrado Ricci 8. Lo storico locale aveva chiuso a novembre 2023 in vicolo Padenna, dopo che i proprietari dell’immobile non avevano rinnovato il contratto di locazione ai gestori per creare un bed & breakfast. Luciano Leonardo e Alessandro Brischia, che in società per 12 anni avevano dato vita a un locale fatto di concerti, bevute ed eventi culturali, sono pronti a riaprire. "Non vediamo l’ora che arrivi mercoledì, stiamo lavorando sodo e siamo contenti di ritrovare i nostri clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it