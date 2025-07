Viale città di Cutro | Non è omaggio alla mafia Ma alla nostra operosità

Il dibattito sulla proposta dell’ex prefetta Antonella De Miro scuote le coscienze e stimola riflessioni profonde sulla memoria e l’impegno antimafia. La sua richiesta di rinominare "Viale Città di Cutro" in "Via Città libera da tutte le mafie" rappresenta un gesto simbolico potente, soprattutto in una città come Reggio Emilia, testimone di importanti processi antimafia. Ma qual è il vero valore di questo simbolo?

Non si placa il dibattito sulla proposta dell’ex prefetto reggiano, Antonella De Miro, che nei giorni scorsi, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Rubiera, ha chiesto di sostituire l’intitolazione di "Viale Città di Cutro" con "Via Città libera da tutte le mafie", in una realtà, come quella di Reggio, che ha accolto un processo antimafia importante, come Aemilia. "Ero presente, da assessore all’ambiente, all’inaugurazione di quel viale. Era il 18 luglio 2009. Un giorno di festa per Reggio Emilia e per la comunità cutrese – dichiara Gaetano Squillace, ex assessore a Cutro – che si è caratterizzata fin dall’inizio per il rispetto verso Reggio Emilia e i suoi cittadini, con riconoscenza alla terra emiliana che ha dato possibilità di sviluppo economico e di emancipazione sociale che sono mancate nella terra di origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it