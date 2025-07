Gusto e musica Piazzarella riempie il centro storico

San Mauro Pascoli si trasforma in un vivace palcoscenico di sapori e melodie con Piazzarella, l’evento che ha coinvolto oltre mille persone in una serata tra gusto e musica nel cuore del centro storico. Dai punti ristoro alle esibizioni musicali, l’atmosfera è stata un’esplosione di convivialità e divertimento. E mentre le luci si abbassano, l’evento promette di lasciare un ricordo indelebile di questa magica notte all’insegna della tradizione e dell’innovazione.

Più di mille persone hanno affollato a San Mauro Pascoli le piazze Mazzini e Battaglini per la seconda edizione di Piazzarella, l'evento che venerdì 4 luglio dalle 19.30 a notte fonda, ha animato il centro storico con punti ristoro, musica e mercatini. A partire dall'ora di cena è stato possibile degustare le specialità gastronomiche nei diversi punti ristoro dislocati lungo le vie del centro con proposte a base di pesce, piadine gourmet e hamburger selezionati, inclusa una proposta senza glutine. E alla fine della cena una fresca macedonia servita direttamente nella fontana della piazza con la frutta di stagione proveniente da Orto di Famiglia.

PIAZZARELLA è servita! Venerdì 4 luglio Ore 19:30 Piazza Mazzini Musica, cena sotto le stelle… E dalla fontana? Sorpresa: frutta fresca a km zero! Porta l’appetito… e il sorriso. Ti aspettiamo! #piazzarella #eventiestivi #cenasottolestelle #fonta Vai su Facebook

