Calciomercato Vlahovic a zero | la svolta per la firma

Il calciomercato entra nel vivo, e Dusan Vlahovic sembra ormai pronto a cambiare rotta. Dopo aver aggirato gli ostacoli, la sua firma su un nuovo contratto potrebbe arrivare in tempi record. Le prossime ore saranno decisive: il suo futuro si tinge di nuove speranze e grandi aspettative. La sua scelta sorprendente è alle porte, portando con sé una svolta che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Una nuova soluzione per Dusan Vlahovic: aggirato l’ostacolo per il nuovo trasferimento in Serie A. Spunta la nuova occasione, la firma immediata Saranno ore calde per conoscere il futuro dell’attaccante serbo della Juventus. Ci saranno novità importanti nei prossimi giorni per vestire una nuova maglia prestigiosa: il suo tempo in bianconero è ormai terminato. Dusan Vlahovic è pronto a sorprendere tutti con la nuova scelta: la nuova occasione a parametro zero. – Lapresse – calciomercato.it  Novità interessanti per decifrare il futuro di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, Vlahovic a zero: la svolta per la firma

In questa notizia si parla di: vlahovic - zero - firma - calciomercato

Vlahovic entra nella storia della Serie A! Il suo ingresso a partita in corso contro la Lazio gli è valso il raggiungimento di un traguardo a cifra tonda - Dusan Vlahovic scrive un'altra pagina importante della sua carriera, raggiungendo le 200 presenze in Serie A.

È fatta! Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus. Accordo totale raggiunto nella notte. Un colpo a parametro zero che infiamma il calciomercato bianconero. #JonathanDavid #Juve #SerieA #Calciomercato #juventusnews24 #davidjuve Vai su Facebook

Benfica-Juventus, le pagelle di CM: Douglas Luiz, Vlahovic e Motta guidano la lista dei 4. Di Maria, la classe non muore; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Si lavora al rinnovo di Tudor. Contatti per Retegui e Gyokeres. Conceicao...; Juventus pronta a chiudere per David, ma va 'sacrificato' Vlahovic: il piano bianconero.

Calciomercato, Vlahovic a zero: la svolta per la firma - Il nuovo affare in Serie A a zero: la soluzione immediata per il futuro ... Come scrive calciomercato.it

Vlahovic lascia la Juve, ma resta in Serie A: battute Inter e Milan - Vlahovic saluta la Juve ma rimane in Serie A: destinazione clamorosa e a sorpresa, vanno ko sia l'Inter che il Milan ... Scrive calciomercato.it