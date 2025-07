Maghi, cabaret e canzone d’autore. Al Tittoni nel nome di Zelig e De André.

Preparati a una settimana ricca di emozioni al Parco Tittoni! Tra cabaret, canzoni d’autore di De André e spettacoli divertenti con maghi e comici di Zelig e Colorado, ogni sera promette risate e buona musica. Il Festival desiano, tra musica e parole, è il luogo perfetto per coinvolgere tutti: ragazzi, adulti e famiglie. Oggi alle 18.30, non perdere il nuovo appuntamento che ti lascerà senza fiato!

Le canzoni di De André e un mago divertente per terminare il weekend, le analisi acute di una delle più note psicoterapeute italiane e le risate del cabaret con i comici targati Zelig e Colorado per cominciare la nuova settimana. Concerti e spettacoli per tutti i gusti in questi giorni al Parco Tittoni. Il festival desiano si muoverà tra musica e parole per tenere compagnia a ragazzi, adulti e famiglie. Oggi alle 18.30 nuovo appuntamento con il Parco Tittoni Family Show, la rassegna dedicata ai bambini: nell’area Bosco entrerà in azione Superzero, uno strampalato mago e intrattenitore comico capace di trasformare ogni magia in un’allegra risata, incantando grandi e piccini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it