Domenica 23 giugno, in un'atmosfera di gioia e nostalgia, l’ASD TBF XII Morelli ha festeggiato il suo 25° compleanno con una giornata indimenticabile. Tra una partita tra vecchie glorie e la squadra attuale, si sono condivisi momenti di passione e amicizia, rafforzando il legame che ci unisce. Durante l’evento, un’emozione ancora più grande: la consegna della maglia commemorativa, simbolo di un cammino straordinario che continua a scrivere la sua storia.

Festa in casa Asd TBF XII Morelli per un compleanno speciale. "Domenica 23 giugno abbiamo celebrato un quarto di secolo di storia, passione e amicizia – dicono – l’abbiamo fatto con una partita speciale tra le vecchie glorie e la squadra attuale. Un momento speciale che ha unito passato, presente e futuro, ricordandoci quanto sia forte il legame che ci unisce. Durante l’evento, abbiamo vissuto anche un’emozione unica: la consegna della maglia numero 4 di Marco "Marocco" Gallerani, simbolo del nostro fondatore e anima della TBF, alla sua amata sorella Valeria Gallerani. Un gesto che rappresenta il cuore e i valori della nostra società". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Tiramolla Beer Fest’. Compleanno speciale

