L’ora del Giardino dei Semplici | La nostra forza resta la musica

L’ora del Giardino dei Semplici è arrivata: la nostra forza è la musica, capace di unire e emozionare. Questa sera alle 21 in piazza Nenni a Faenza, in occasione dei 40 anni di Faenza Rock, la band campana celebra i suoi 50 anni di carriera con un concerto imperdibile. Oltre cinque milioni di dischi venduti e 2500 concerti testimoniano il suo successo, rendendola una tra le realtà più...

È in programma questa sera alle ore 21 in piazza Nenni di fronte al teatro Masini di Faenza, organizzato per i 40 anni di Faenza Rock, il concerto de ’ Il Giardino dei Semplici ’. La band campana compie i 50 anni di carriera con una tournèe celebrativa, già iniziata lo scorso anno. Oltre cinque milioni i dischi venduti in carriera e un palmares di 2500 concerti in Italia e all’estero, il Giardino dei Semplici si fregia di essere una delle realtà più longeve del panorama musicale italiano, con brani del proprio repertorio che nel tempo sono divenuti dei veri evergreen come ’M’innamorai’, ’Miele’, ’Concerto in la minore’ e ’Tu ca nun chiagne’ prodotti da Totò Savio e Giancarlo Bigazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it