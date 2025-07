Beppe Braida | Il boom di Zelig e poi la crisi il telefono smise di squillare Mi salvai ripartendo dalle piazze

Beppe Braida, il volto noto di Zelig, ha attraversato momenti di gloria e crisi, riscoprendo la strada delle piazze per tornare a sorridere. La sua esperienza racconta di resilienza e passione, tra successi inattesi e sfide impreviste. Dalla gavetta ai grandi palcoscenici, il percorso di Braida è un esempio di come la tenacia possa trasformare le difficoltà in nuove opportunità . Continua a leggere per scoprire come un comico si reinventa nel mondo dello spettacolo.

Il comico torinese si racconta a Fanpage. Dalla lunga gavetta all’exploit a Zelig: "Mai amato i tormentoni, quello nacque per caso e tutta l'Italia lo ripeteva". Poi Colorado, da cui fu estromesso a sorpresa: “Mi arrabbiai, ma subentrò il desiderio di ripartire". Di recente ha accettato L'Isola dei Famosi: "Mi erano saltati 67 spettacoli per il Covid, ma noi comici non siamo adatti ai reality". 🔗 Leggi su Fanpage.it

