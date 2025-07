Da eroi a colpevoli | In Italia chi salva i clandestini rischia pure la galera

In Italia, chi si mette al servizio della vita rischia di finire sotto accusa. Da eroi a colpevoli: questa è la triste realtà di due Finanzieri accusati di aver salvato vite in mare, tra casi di cronaca come Cutro e il drammatico incidente di Crotone nel 2020. Un sistema che punisce chi agisce con umanità, lasciando il cuore di chi crede nella solidarietà. È tempo di fare chiarezza su questa ingiustizia.

Da eroi a colpevoli. É la storia di due Finanzieri finiti alla sbarra per aver salvato vite. Da Cutro al caso Ramy, passando per la tragedia in mare di Crotone del 30 agosto 2020, c'è un filo che lega queste storie: servitori dello Stato finiti sotto processo per aver fatto il proprio dovere. Il 30 agosto 2020 un veliero, l'Heaven, con a bordo migranti in arrivo sulle coste calabresi, prese fuoco al largo di Crotone. Morirono quattro persone. Cinque rimasero gravemente ustionate. Due Finanzieri si tuffarono in mare e salvarono chi potevano. Ma due di loro (il capitano Vincenzo Barbangelo e il maresciallo Andrea Novelli) sono stati condannati in primo grado a due anni per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da eroi a colpevoli: In Italia chi salva i clandestini rischia pure la galera

